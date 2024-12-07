https://news.day.az/politics/1713480.html Фуат Октай выразил гордость за участие в праздновании 106-летия парламента Азербайджана Горжусь тем, что сегодня принимаю участие в праздновании 106-летия парламента Азербайджана. Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил журналистам председатель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай. "Я поздравляю вас с успешным проведением последних парламентских выборов", - добавил он.
Фуат Октай выразил гордость за участие в праздновании 106-летия парламента Азербайджана
Горжусь тем, что сегодня принимаю участие в праздновании 106-летия парламента Азербайджана.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил журналистам председатель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай.
"Я поздравляю вас с успешным проведением последних парламентских выборов", - добавил он.
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