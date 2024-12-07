https://news.day.az/politics/1713480.html

Фуат Октай выразил гордость за участие в праздновании 106-летия парламента Азербайджана

Горжусь тем, что сегодня принимаю участие в праздновании 106-летия парламента Азербайджана. Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил журналистам председатель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай. "Я поздравляю вас с успешным проведением последних парламентских выборов", - добавил он.