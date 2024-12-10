Азербайджан готов оказать помощь в решении гуманитарных проблем Сирии

Азербайджанская Республика вместе с братской Турецкой Республикой и другими партнерами-единомышленниками готова внести свой вклад в решение гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана касательно ситуации в Сирии, сообщает Day.Az.

"В то же время, несмотря на отсутствие посольства Азербайджанской Республики в Сирии, ведется работа по определению числа и местоположения граждан Азербайджана в Сирии. Азербайджанская Республика также продолжит работу по репатриации своих граждан из Сирийской Арабской Республики, которая осуществляется через территорию Турецкой Республики с 2020 года", - отмечается в заявлении.