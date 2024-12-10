https://news.day.az/politics/1714275.html Подразделения коммандос поддерживают высокий стандарт боевой подготовки - ВИДЕО Согласно плану подготовки на 2024 год, с подразделениями коммандос были проведены тактико-специальные учения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, передает Day.Az. Учения проводились согласно сценарию, в рамках которого были выполнены задачи по внезапному наступлению на позиции условного противника и их захвату.
Подразделения коммандос поддерживают высокий стандарт боевой подготовки - ВИДЕО
Согласно плану подготовки на 2024 год, с подразделениями коммандос были проведены тактико-специальные учения.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, передает Day.Az.
Учения проводились согласно сценарию, в рамках которого были выполнены задачи по внезапному наступлению на позиции условного противника и их захвату. Районы позиций условного противника были тактически и визуально оценены, после чего была проведена внезапная атака с огневой поддержкой.
В ходе учений коммандос продемонстрировали высокий уровень профессионализма, точно выполнив все огневые задачи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре