В Азербайджане установлены новые сроки для представления списков на воинский учет

Изменяется срок представления списков граждан, подлежащих первичному воинскому учету, в соответствующий орган исполнительной власти.

Об этом говорится в поправке в закон "О воинской обязанности и военной службе", сообщает Day.Az.

Согласно действующему законодательству, предприятия, управления и организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, действующие в Азербайджанской Республике, имеющие статус юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики или иностранного государства, их филиалы и представительства, в том числе образовательные учреждения, соответствующий орган исполнительной власти, органы местного самоуправления, ежегодно до 1 сентября обязуются представить списки граждан, подлежащих первичному воинскому учету в органах государственной власти, в соответствующий орган исполнительной власти.

Согласно изменению, этот срок изменен на октябрь.