В Латвии отметили День солидарности азербайджанцев мира

По случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира в Доме латышского общества в Риге состоялся концерт, организованный посольством Азербайджана в Латвии совместно с Обществом азербайджанцев Латвии "Азери".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступивший на открытии мероприятия посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов поздравил участников мероприятия с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира, учрежденным по инициативе общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Э.Султанов отметил, что в результате Отечественной войны в 2020 году и антитеррористических мероприятий в 2023 году под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева были восстановлены территориальная целостность и суверенитет нашей страны, восторжествовала историческая справедливость. Было подчеркнуто, что смелые протесты наших соотечественников, проживающих за рубежом во время Отечественной войны против коварных провокаций врага и антиазербайджанских кругов, самоотверженные заслуги в деле доведения азербайджанских истин до мировой общественности стали достойным вкладом в нашу Победу.

Подчеркнув отмечаемое в нынешнем году 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Латвией и динамичное развитие отношений между двумя странами, посол упомянул о состоявшемся в мае этого года делегации во главе с председателем Сейма Латвии Дайгой Миериной в нашу страну, которая посетила освобожденные от оккупации территории. Дипломат также подчеркнул вклад азербайджанской диаспоры в Латвии в развитие двусторонних связей.

Выступивший на мероприятии председатель общества "Азери" Улдузхан Ахмедов подчеркнул важность мероприятия и сказал, что азербайджанская община, проживающая в Латвии, и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего укрепления родного Азербайджана. Было отмечено, что победа нашей славной армии под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, положившего конец почти 30-летней тоске по Родине в течение 44 дней, является героической летописью нашей истории. Азербайджанская диаспора, проживающая в Латвии, испытывает большую гордость и радость от этой исторической Победы.

Затем с большим энтузиазмом участниками мероприятия была встречена концертная программа, в исполнении известных мастеров искусств Тайяра Байрамова (ханенде), Сабины Арабли (ханенде), Рустама Муслимова (тар), Тогрула Асадуллаева (каманча) и Амиля Мустафаева (нагара).