12 месяцев достижений

Автор: Акпер Новруз,

Azernews

2024 год ознаменовал для Азербайджана важные вехи, укрепив его позицию как силы, с которой следует считаться на Южном Кавказе и на мировой арене. От важных достижений в области суверенитета до крупных инфраструктурных проектов и мощного присутствия на международных форумах, Азербайджан, несомненно, сформировал 2024-й год. Достижений было много и ниже мы напомним о некоторых из самых важных моментов, которые подчеркивают растущее влияние нашей страны и ее стратегические цели.

Стратегические цели Азербайджана

Одним из определяющих моментов 2024 года стало подтверждение Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, особенно в контексте Южного Кавказа. Лидерство Президента Ильхама Алиева сыграло важную роль в достижении этих новых реалий. Успешное восстановление суверенитета Азербайджана над его территориями, включая Карабах и Восточный Зангезур, стало центральным столпом стратегического видения страны. Эти территории не только жизненно важны для национальной безопасности, но и для развития инфраструктуры, энергетики и торговых путей, которые имеют решающее значение для более широких устремлений Азербайджана.

Мир уже принял новые реалии на Южном Кавказе, признав законный суверенитет Азербайджана над этими территориями. Геополитический ландшафт региона изменился, и страна утвердила свое господство, продолжая строить прочные двусторонние отношения с такими странами, как Турция, Россия и другими в регионе.

Армяно-азербайджанские вопросы

После 2023 года в отношениях между Азербайджаном и Арменией наблюдается ощутимый прогресс. 2024-й год запомнился ключевыми моментами, такиими как возвращение Арменией четырех сел Азербайджану в соответствии с Алма-Атинской декларацией, что стало важным шагом в признании территориальной целостности друг друга. Установление фактического мира привело к беспрецедентному сотрудничеству, при этом пограничники патрулируют разграниченные территории без шлемов и бронежилетов. Несмотря на эти достижения, спорными остаются вопросы, в частности, требование Азербайджана о внесении поправок в конституцию Армении для официального отказа от территориальных претензий. Премьер-министр Никол Пашинян сталкивается с растущим внутренним противостоянием, что затрудняет способность его правительства поддерживать дипломатический импульс. Хоть некоторые эксперты и предполагали/предсказывали, что мирное соглашение будет заключено, этого пока не произошло. Отличный шанс был во время COP29, в ноябре, но Армения решила не участвовать в этом мероприятии.

COP29: Роль Азербайджана в формировании глобальной политики в области климата

Переход Азербайджана на зеленую энергетику стал еще одним фокусом национальной политики в 2024 году. Усилия страны по сокращению выбросов углерода и увеличению доли возобновляемой энергии в ее энергобалансе соответствуют мировым тенденциям, позиционируя Азербайджан как ключевого игрока в секторе устойчивой энергетики.

Приверженность Азербайджана зеленой энергетике была широко продемонстрирована во время Конференции, где Президент Ильхам Алиев выступил с речью, подчеркнув зеленую повестку страны и важность баланса энергетической безопасности с экологической устойчивостью. Азербайджан вкладывает значительные инвестиции в инфраструктуру возобновляемой энергии, уделяя особое внимание солнечной и ветровой энергии, наряду с традиционными источниками энергии, такими как нефть и газ. В частности, во время COP29 была полностью одобрена статья 6 Парижского соглашения, что открыло новые инвестиционные возможности в развивающемся мире. Новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию устанавливает для развитых стран задачу по увеличению финансирования мер по борьбе с изменением климата для развивающихся стран, увеличив ежегодную мобилизацию со 100 млрд долларов США до минимум 300 млрд долларов США к 2035 году.

Роль Азербайджана в зеленой энергетике также была подчеркнута посредством партнерства с международными организациями и компаниями, в том числе на Ближнем Востоке и в Европе. Недавние соглашения с Masdar по проектам солнечной энергетики еще больше укрепляют позицию Азербайджана как лидера в развитии возобновляемой энергетики в регионе. В этом контексте важно отметить, что посредством реализации проектов возобновляемой энергетики Азербайджан создает необходимую инфраструктуру для создания зеленого энергетического коридора, соединяющего Каспийское море, Черное море и Европу. Это включает в себя развитие солнечных и ветряных электростанций с иностранными инвестициями. Эти усилия будут способствовать строительству электростанций в Азербайджане общей мощностью более 11 ГВт.

Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура: новая эра для Азербайджана

Параллельно со своими энергетическими инициативами Азербайджан добился значительного прогресса в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура. Эти события представляют собой не только восстановление инфраструктуры, но и возрождение национальной гордости и единства. 20 сентября, в День национального суверенитета Азербайджана, Президент Ильхам Алиев открыл отремонтированный Карабахский университет, подчеркнув важность национальных ценностей для молодежи. К концу сентября в университет было зачислено более 1100 студентов. В течение месяца глава государства осмотрел несколько реставрационных проектов в Агдамском районе, включая комплекс Имарет и отель Aghdam City. Президент Азербайджана также посетил дом-музей Узеира Гаджибекова в Шуше и ознакомился со строительством дороги Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди и Конгресс-центра на площади Победы в Ханкенди. Кроме того, строительство моста, соединяющего Восточно-Зангезурский экономический район с Нахчыванской Автономной Республикой, близится к завершению.

Инфраструктурные проекты будут способствовать возвращению перемещенных лиц на их исконные земли. К июню в Ходжалы уже было переселено 50 семей, и к концу года планируется удвоить это число. Также началось возрождение нескольких других деревень, включая Каркиджахан и Баллиджа, где новые дома были переданы 48 семьям.

В настоящее время в освобожденных районах проживает около 35 000 человек, а более 20 000 специалистов работают над проектами восстановления. Агентство по развитию малого и среднего бизнеса получило более 2500 заявок на предпринимательскую деятельность в этих регионах, что подчеркивает растущий интерес к возрождению района.

Расширение мирового влияния Азербайджана

Роль Азербайджана в международных организациях продолжала расти, особенно с его членством в Организации тюркских государств (ОТГ) и Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Эти членства представляют собой укрепление связей Азербайджана с ключевыми региональными игроками и усиливают его позицию как центрального игрока как в региональной, так и в международной политике. Стратегические альянсы Азербайджана способствовали его растущему влиянию в мировых делах, позиционируя страну как ключевого игрока в региональной стабильности и экономическом сотрудничестве. Заметным событием в 2024 году является укрепление Организации тюркских государств (ОТГ). В первые месяцы года Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность ОТГ, заявив, что "это приоритет для нас" и подчеркнув, что "наша семья - тюркский мир".

Чего ожидать в 2025?

Президент Ильхам Алиев в своем ежегодном обращении подчеркнул, что Азербайджан создал новые реалии на Южном Кавказе, и мир уже принял эти новые реалии. Нет сомнений, что эти реалии еще больше подтвердятся в 2025 году. Никакая сила, никакой центр власти не может повлиять на волю азербайджанского государства или свернуть его с пути. С непоколебимой приверженностью своему суверенитету, экономическому развитию и международному партнерству Азербайджан готов к еще большим достижениям, поскольку 2025 год - год Конституции и Суверенитета.

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