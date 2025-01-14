Азербайджан является для Беларуси стратегическим партнером

Азербайджан является для Беларуси не просто партнером, а стратегическим партнером.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "БЕЛТА", об этом 14 января сказал новоназначенный посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич, отвечая на вопросы журналистов.

"Азербайджан является для нас не просто партнером, а стратегическим партнером. Это связано со многими факторами. Несмотря на далекое расстояние между нами и как будто бы разные исторические пути, которые наши народы прошли, мы очень похожи. Мы похожи ментально, мы ценим друг друга, ценим человеческую жизнь, очень внимательно впитываем опыт предыдущих поколений. Я считаю, что этот фактор и то, что лидеры двух стран задали этот импульс стратегическому сотрудничеству, и привело к тому, что мы имеем неплохие точки соприкосновения между двумя странами", - сказал он.

По словам посла, все направления двустороннего сотрудничества хорошо структурированы и были актуализированы во время недавнего визита Президента Беларуси в Азербайджан.

"А точки прироста лежат в гуманитарной сфере. Как бы парадоксально это ни звучало", - сказал Дмитрий Пиневич.

В качестве примера он привел развитие взаимодействия между системами здравоохранения двух стран, сотрудничество в фармацевтической, биологической промышленности, IT-сфере, образовательных программах.

Посол выразил надежду, что вышеперечисленное, в свою очередь, даст толчок развитию межкультурных связей.

"Если мы создадим такой "круговорот" в хорошем смысле слова, завязанный на все точки соприкосновения, мы получим тот эффект, которого хотим [по увеличению взаимного товарооборота]", - сказал Дмитрий Пиневич.

По его мнению, сотрудничество в фармацевтической и биологической отраслях особенно перспективно, поскольку добавленная стоимость продукции, производимой в этих отраслях, очень высока.

Посол отметил, что обе стороны заинтересованы во взаимном сотрудничестве и обеим странам есть что предложить друг другу.

"Это двусторонняя дорога. Азербайджан - высокоразвитая индустриальная и аграрная страна. В каждой сфере, будь то промышленность или социальная сфера, имеются свои достижения. Если мы объединим эти достижения с нашими достижениями, то появятся совместные производства, совместные проекты, охватывающие различные сферы, от науки до культурных связей. Мы должны работать вместе и на других рынках. Азербайджан имеет доступ к самым высоким технологиям. Наша задача - предложить эти технологии на стратегическом уровне", - добавил он.