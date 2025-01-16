Одной из основных тем, обсуждаемых между Грузией и Азербайджаном, является формирование волоконно-оптических линий и в этом направлении между компаниями двух стран разрабатываются различные проекты.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Министр отметил, что для представления дорожных карт в транспортной сфере важно существование четырехстороннего формата между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Казахстаном.

"Особо следует отметить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор.

Завтра также будет проведен подробный обмен мнениями о новых инициативах. Особое внимание уделяется сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией в гуманитарной сфере", - добавил он.