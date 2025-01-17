https://news.day.az/politics/1723694.html Завершилась дипмиссия посла США в Азербайджане Состоялось мероприятие в связи с завершением дипломатической миссии посла США в Азербайджане Марка Либби. Об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане, сообщает Day.Az.
Завершилась дипмиссия посла США в Азербайджане
Состоялось мероприятие в связи с завершением дипломатической миссии посла США в Азербайджане Марка Либби.
Об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане, сообщает Day.Az.
"Его искренний и самоотверженный подход к укреплению отношений между США и Азербайджаном, а также к установлению новых связей в Азербайджане действительно вдохновляет. Вклад посла, от создания новых партнерских отношений до открытия возможностей для дальнейшего сотрудничества, сохранит свою значимость и в предстоящие годы", - говорится в публикации посольства.
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