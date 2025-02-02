Автор: Хаял Хатамзаде

Бакинская инициативная группа (БИГ) недавно опубликовала видеоматериал, посвященный незаконно задержанным Францией канакским заключенным. Эти люди, среди которых Гийом Вама, Роч Вамитан, Насаи Даука и другие, стали жертвами жестоких арестов и сфабрикованных обвинений. Франция, продолжающая свою неоколониальную политику, расправляется с теми, кто требует свободы, используя репрессивные меры без суда и следствия. Поэтому БИГ стремится привлечь внимание мирового сообщества к этим нарушениям, чтобы помочь угнетенным народам освободиться от имперских амбиций Парижа.

Публикация БИГ вызвала истерическую реакцию у армянского лобби, особенно у французского адвоката армянского происхождения Франсуа Деведжяна (François Devedjian). В попытке оправдать действия Франции он не только начал защищать в соцсети Х репрессии против активистов Новой Каледонии, но и перешел к откровенным манипуляциям. Очевидно, что его цель - не защита прав человека, а слепое следование интересам неоколониальной системы, частью которой он является.

Франция на протяжении веков угнетала множество народов, подавляя их стремление к свободе. Её кровавый след тянется через Африку, Индокитай, Карибские острова и Океанию. Сегодня, вместо открытого признания своих преступлений, она продолжает репрессии против тех, кто выступает против её империалистической политики. Независимые активисты подвергаются арестам, а их протесты подавляются с жестокостью, о которой Париж предпочитает молчать.

Далее Деведжян бросился осуждать Азербайджан за судебный процесс над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в военных преступлениях.

Доведем до сведения незнайки Деведжяна, что в Азербайджане всегда соблюдаются юридические нормы. Даже в отношении этих преступников. Им предоставлены адвокаты, переводчики, возможность общения с родственниками и полное ознакомление с обвинениями. После каждого судебного заседания публикуются фото- и видеоматериалы, чтобы общественность могла видеть объективную картину происходящего.

Военные преступления, совершенные армянскими радикалами против азербайджанского народа, слишком хорошо задокументированы, чтобы их можно было скрыть. Массовые убийства, этнические чистки, жестокие расправы над мирным населением - это реальность, с которой столкнулся Азербайджан. Сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель, тысячи были убиты, сотни попали в плен и подверглись пыткам. Эти преступления не должны оставаться безнаказанными.

Деведжян, который пытается прикрыть этнические чистки и преступления против человечности, намеренно лжет и живет в мире своих фантазий. В любом случае, Франсуа Деведжян - это не защитник справедливости, а человек, который сознательно поддерживает преступников, закрывая глаза на правду.