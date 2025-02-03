Милли Меджлис утвердил "Устав Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества"
В Азербайджане ратифицирован "Устав Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества".
Как сообщает Day.Az, этот вопрос был обсужден на первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса 2025 года, состоявшемся сегодня.
В первом чтении принят законопроект "Об утверждении Устава Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества".
Отметим, что Центр чистой энергии ОЭС - региональное учреждение, созданное в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Основные задачи Центра включают содействие развитию возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, обеспечение энергетической безопасности и смягчение последствий изменения климата среди стран-членов. Также Центр направлен на развитие регионального сотрудничества, реализацию проектов в области устойчивой энергетики, оказание технической поддержки и повышение осведомленности о глобальных энергетических проблемах. Центр, расположенный в Баку, функционирует при поддержке Совета руководителей, Исполнительного совета, секретариата и технического комитета
Создание Центра отражает коллективные усилия стран-членов ОЭС в продвижении чистых источников энергии и решений для устойчивой энергетики. Размещение Центра в Азербайджане подчеркивает его стратегическую роль в региональных энергетических инициативах. Подписание Устава в ноябре 2021 года на 28-м заседании Совета министров ОЭС подтвердило приверженность стран-членов коллективному решению экологических проблем и реализации проектов чистой энергии.
Центр осуществляет свою деятельность через тематические центры, специализирующиеся по следующим направлениям:
- возобновляемая энергия;
- изменение климата;
- повышение потенциала;
- исследования и разработки;
- финансы.
Эти Тематические центры действуют в рамках Соглашений о техническом сотрудничестве и служат центральным координационным органом при реализации программ.
Структура управления включает:
1. Совет руководителей.
Совет руководителей является основным органом, принимающим решения, состоящим из представителей стран-членов, Генерального секретаря ОИС и исполнительного директора Центра. Этот орган осуществляет стратегическое управление для определения основных политических стратегий и достижения целей в этом направлении.
2. Исполнительный совет.
Он реализует решения Совета руководителей, контролирует годовые рабочие программы и бюджет, а также определяет персонал центра.
3. Секретариат:
Секретариат управляет повседневными операциями Центра под руководством исполнительного директора и обеспечивает реализацию утвержденных программ.
4. Технический комитет:
Технический комитет, состоящий из специалистов стран-членов и представителей сторон, дает технические рекомендации инициативам Центра и мониторит их реализацию.
Правовой статус и финансирование.
Центр имеет статус юридического лица как Региональный центр ЭКО. Его привилегии и неприкосновенность регулируются соглашениями, заключёнными с принимающей страной.
Центр имеет независимый бюджет, который финансируется за счет взносов государств-членов, пожертвований и доходов от реализации проектов.
Изменения в Устав вносятся только с утверждения совета руководителей.
Английский был принят в качестве официального языка.
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