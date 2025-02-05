Связи, уловки и манипуляции не помогут

Автор: Мехти Ахмедзаде

Очередное западное издание (bne IntelliNews) решило проявить себя экспертом в международном праве и демократии, встав на защиту "невинного борца за свободу" Рубена Варданяна. Как же трогательно: профессора, юристы, родственники - все в один голос утверждают, что дело "политическое", а значит, справедливость торжествует только в том случае, если Варданян и Ко окажутся вне зала суда.

Оказывается, факт того, что виновному(!) человеку предъявляют обвинения, является "политическим преследованием". Интересная логика. А если дело касается Варданяна, то тут вообще нельзя сомневаться.

"Ведь он святой, а не финансировал незаконные структуры, не нарушал законы и уж точно не был ключевой фигурой сепаратистского режима", - думает автор статейки, взявший еще и комментарий у Варданяна-младшего, который опять заявил о "закрытости судебного процесса".

Конечно, сын Варданяна - "лучший эксперт по судебным процессам в Азербайджане", и если он говорит, что суд "полностью недоступен", значит так и есть. Адвокаты, судьи, судебные заседания, фото и видео материалы, свидетельства - всё это, по мнению Давида, просто "театральная постановка". Наверное, в его представлении правильный суд - это когда подсудимый выходит из зала без суда и следствия под аплодисменты.

Но самое забавное - это риторика про "Азербайджан, наслаждающийся наказанием Варданяна". То есть виновный человек предстаёт перед судом - и это уже не законность, а некая личная вендетта? Тогда, возможно, и все международные суды по военным преступникам тоже были "политическими" и лишь демонстрацией силы?

В общем, если следовать логике IntelliNews, преступление не является преступлением, если обвиняемый правильно подобрал себе адвокатов и громко заявил, что его преследуют. Так что давайте закроем тюрьмы, отменим суды и будем просто верить в невиновность каждого, кто умеет красиво жаловаться западной прессе.