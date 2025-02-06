На следующем заседании по уголовному делу Рубена Варданяна продолжится оглашение обвинительного акта

На следующем заседании по уголовному делу Рубена Варданяна продолжится оглашение обвинительного акта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Отметим, что 6 февраля состоялось очередное судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа.

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