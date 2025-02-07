https://news.day.az/politics/1728627.html

Названа сумма ущерба нанесенного в результате оккупации суверенных территорий Азербайджана

В результате оккупации суверенных территорий Азербайджанской Республики государству был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 8,8 млрд манатов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется