https://news.day.az/politics/1728627.html Названа сумма ущерба нанесенного в результате оккупации суверенных территорий Азербайджана В результате оккупации суверенных территорий Азербайджанской Республики государству был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 8,8 млрд манатов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Названа сумма ущерба нанесенного в результате оккупации суверенных территорий Азербайджана
В результате оккупации суверенных территорий Азербайджанской Республики государству был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 8,8 млрд манатов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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