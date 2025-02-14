Названо количество обращений, поступивших в ЦИК Азербайджана в связи с муниципальными выборами

До 12 февраля в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана поступило 43 обращения в связи с муниципальными выборами.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов, выступая на заседании, посвященном итогам муниципальных выборов, состоявшихся 29 января этого года.

Председатель ЦИК подчеркнул, что все обращения были рассмотрены.

"1-2 заявителя подали апелляцию в суд. Все эти вопросы были рассмотрены и решены. Мы также уточнили у судов, и по данному поводу в настоящее время нет ни обращений, ни жалоб", - добавил М.Панахов.