Азербайджан является важным союзником Израиля, и отношения между двумя странами сформировались на основе взаимного уважения и дружбы.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, об этом говорится в статье "Почему Азербайджан важен для безопасности Израиля?" в американском издании "Jewish News Syndicate" известного израильского эксперта по арабскому миру и Ирану, полковника-лейтенанта разведывательного корпуса в отставке сил обороны Израиля, профессора востоковедения престижного израильского университета Бар-Илан и директора Центра ближневосточных и исламских исследований этого университета, исследователя Центра стратегических исследований Бегин-Садат доктора Мордехая Кедара.

По мнению автора, Азербайджан отличается от западных союзников Израиля своим подходом к израильско-палестинскому конфликту. Несмотря на то, что почти все западные страны оказывали на Израиль давление касательно Палестины, Азербайджан никогда не позволял израильско-палестинскому конфликту негативно повлиять на его отношения с Израилем.

Было отмечено, что с начала 1990-х годов Азербайджан является основным гарантом энергобезопасности Израиля. Было подчеркнуто, что нефть, поставляемая Азербайджаном Израилю, имеет важное значение для энергетической безопасности этой страны. Азербайджан незаменим для Израиля и в другой сфере, а именно в посредничестве между Иерусалимом и Анкарой. Тесные связи Азербайджана как с Израилем, так и с Турцией делают его идеальным посредником для обеих стран.

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке: https://www.jns.org/why-azerbaijan-is-important-for-israels-security/