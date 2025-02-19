Председательство в Азиатской парламентской ассамблее переходит к Бахрейну

Председательство в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) переходит к Бахрейну.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, глава делегации Азиатской парламентской ассамблеи Ризван Набиев в своем выступлении на 15-й пленарной сессии AПA на тему "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии".

Он отметил, что Беларусь была принята в качестве наблюдателя.

"До 2026 года AПA возглавит Бахрейн, а в 2027-2028 годах - Иран",- добавил Р.Набиев.