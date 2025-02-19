США готовят сделку, которая изменит будущее Украины

На сайте Baku Network опубликована статья о том, как США готовят соглашение, которое повлияет на будущее Украины.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Президент США Дональд Трамп открыто заявил: Украина должна компенсировать помощь Запада своими природными ресурсами. В его риторике всё чаще звучат редкоземельные металлы, нефть, газ и другие стратегические активы, которые, по мнению американской администрации, должны стать платой за поддержку Киева. Но если раньше речь шла о 300 миллиардах долларов, то теперь сумма резко выросла до 500 миллиардов.

За этим требованием скрывается не просто финансовая сделка, а нечто гораздо более масштабное - попытка США установить фактический контроль над экономическим будущим Украины.

Договор, который меняет всё

На прошлой неделе в офис Володимира Зеленского поступил проект соглашения, который можно назвать не иначе как ультиматумом. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда, который формально должен восстанавливать украинскую экономику, но по сути закрепляет долгосрочное управление ресурсами страны за американскими структурами.

Этот договор фактически вводит экономические репарации для Украины. Он превращает страну в сырьевой придаток США, заставляя её расплачиваться за помощь в войне не деньгами, а собственным суверенитетом. В Киеве этот проект вызвал панику: слишком очевидными стали последствия его подписания.

Администрация Трампа требует, чтобы Вашингтон получил 50 процентов доходов от добычи редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. Более того, США хотят контролировать все будущие лицензии на добычу, оставляя за собой право первоочередного отказа на экспорт. По сути, любая монетизация ресурсов должна сначала приносить прибыль американцам, а уже потом - украинцам.

Особый пункт соглашения прописан юридически жёстко: все споры будут рассматриваться по законодательству штата Нью-Йорк, что фактически лишает Украину возможности оспорить условия в международных арбитражах.

Чтобы ускорить процесс, 13 февраля в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент. Его визит сопровождался заявлением Зеленского о том, что Украина готова обсуждать стратегическое партнёрство с США, но требует доработки условий. Однако в Белом доме это заявление восприняли как попытку затянуть переговоры.

Американские чиновники ясно дали понять: дальнейшая военная и экономическая поддержка Киева будет зависеть от того, насколько послушно Украина выполнит эти условия. Один из европейских дипломатов прямо заявил:

"Это была ловушка для Трампа. Украина пыталась увязать доступ к своим ресурсам с гарантиями безопасности, но отсутствие конкретики позволило Вашингтону самому назвать цену".

Украина ищет выход, но есть ли он?

Понимая, что соглашение может превратить страну в экономическую колонию, команда Зеленского пытается найти альтернативные варианты. Однако возможностей для манёвра остаётся всё меньше. ЕС не готов компенсировать Киеву отказ от сделки с США, а любые попытки сопротивления рискуют привести к ещё большему сокращению западной помощи.

Сложившаяся ситуация показывает, что Трамп действует жёстко и прагматично. Его политика - это не благотворительность, а прямолинейный бизнес, в котором Украина - не партнёр, а должник.

Теперь перед Зеленским стоит выбор: либо принять условия Вашингтона и передать ключевые отрасли под американский контроль, либо столкнуться с реальными последствиями отказа - заморозкой военной и финансовой поддержки.

Вопрос уже не в том, подпишет ли Киев это соглашение, а в том, останется ли у Украины после этого хоть какая-то экономическая самостоятельность.

Украина отчаянно нуждается в западной поддержке. Война истощает ресурсы страны, военная помощь становится вопросом выживания. Именно поэтому президент Володимир Зеленский в сентябре 2024 года отправился в Trump Tower с необычным предложением: передать США долю в украинских редкоземельных металлах и критически важных минералах в обмен на продолжение поставок вооружений.

Этот шаг был рассчитан на создание долгосрочного американского интереса в Украине - своеобразного политического "трипвайра", который должен был сдерживать Путина от дальнейшей агрессии. Зеленский подчёркивал, что некоторые месторождения полезных ископаемых находятся вблизи линии фронта или в оккупированных Россией регионах, а значит, Вашингтон заинтересован в том, чтобы стратегические запасы титана, вольфрама, урана, графита и редкоземельных металлов не попали в руки Москвы.

"Если речь идёт о сделке, давайте сделаем сделку. Мы только за", - заявил тогда Зеленский.

Однако он вряд ли ожидал, что это предложение превратится в ловушку, из которой не будет выхода.

Версаль XXI века

Проект соглашения, который поступил в офис Зеленского, шокировал даже его ближайшее окружение. Условия были настолько жёсткими, что их можно сравнить с репарациями, наложенными на Германию по Версальскому договору 1919 года.

США требуют от Украины компенсации в 500 миллиардов долларов. Величина этих обязательств относительно ВВП страны превышает послевоенные выплаты, наложенные на Германию и Японию после 1945 года.

Вашингтон хочет контролировать 50 процентов доходов от добычи полезных ископаемых и 50 процентов стоимости всех новых лицензий, выдаваемых третьим сторонам. Более того, соглашение прописано по законодательству штата Нью-Йорк, исключая любые правовые возможности для Украины пересмотреть эти условия в международных судах.

Фактически, США берут под контроль украинские порты, нефтегазовую отрасль, ключевые инфраструктурные объекты. Этот договор закрепляет де-факто экономическую оккупацию страны.

Президент США Дональд Трамп не скрывает своего видения ситуации. В интервью Fox News он прямо заявил:

"Украина по сути согласилась передать США 500 миллиардов долларов. У них чрезвычайно ценная земля с точки зрения редкоземельных металлов, нефти, газа и многого другого".

Но затем последовала ещё более жёсткая фраза:

"Они могут заключить сделку, а могут и не заключить. Они могут стать частью России, а могут и не стать. Но я хочу вернуть эти деньги".

Это заявление потрясло Киев. Если Украина не согласится с условиями США, она рискует потерять не только военную поддержку, но и своё будущее как независимого государства.

Трамп также отметил, что США уже потратили на войну 300 миллиардов долларов, хотя фактические суммы американской помощи гораздо ниже. Из 175 миллиардов, выделенных Конгрессом, 70 миллиардов ушли на производство вооружений внутри США, а значительная часть средств предоставлена Украине в виде кредитов по программе ленд-лиза, которые предстоит вернуть.

Республиканский сенатор Линдси Грэм на Мюнхенской конференции по безопасности назвал требование Трампа "умным манёвром", который поможет оправдать поддержку Украины в глазах американских избирателей.

"Он может сказать американцам: "Украина - не обуза, а источник выгоды", - отметил Грэм.

Но за этой выгодой стоит жестокая реальность: если договор будет подписан, Украина потеряет контроль над собственными ресурсами. Американские компании будут определять, как, кому и на каких условиях будут добываться стратегические полезные ископаемые.

Ресурсная "супердержава" или миф?

На фоне этих событий в западных СМИ активно обсуждается идея о невероятном природном богатстве Украины. Некоторые эксперты оценивают её запасы полезных ископаемых и углеводородов в 26 триллионов долларов. Однако реальность гораздо прозаичнее:

Запасы лития в стране значительны, но с 2022 года цены на этот металл рухнули на 88 процентов , что делает добычу малоприбыльной.

в стране значительны, но с 2022 года цены на этот металл , что делает добычу малоприбыльной. Редкоземельные металлы не столь редки, а добыча в США была заброшена в 1990-х годах из-за низкой рентабельности.

металлы не столь редки, а добыча в США была заброшена в 1990-х годах из-за низкой рентабельности. Сланцевый газ. Часть перспективных месторождений находится под контролем России, а добыча в Карпатах сопряжена с огромными затратами.

Таким образом, аргумент о сверхдоходности украинских ресурсов выглядит преувеличением, а возможная "выгода" США больше связана с политическим контролем, чем с экономическими реалиями.

"В бизнесе лучшая сделка - та, которую вы не заключили", - любит говорить Дональд Трамп.

Но для Украины этой роскоши не существует.

Володимир Зеленский оказался перед выбором, который невозможно сделать. Отказ от сделки грозит заморозкой военной помощи, а её подписание - потерей экономического суверенитета.

Между военным вторжением Путина и экономическим вторжением Вашингтона Зеленскому остаётся лишь одно - искать третью силу, которая поможет Украине избежать тотальной зависимости. Но в нынешних условиях у него слишком мало времени и слишком мало союзников.

Миф о несметных богатствах Украины

Заявления о том, что Украина обладает гигантскими запасами природных ископаемых, звучат всё чаще. Некоторые источники называют астрономические цифры, оценивая суммарные запасы полезных ископаемых в 26 триллионов долларов. Но стоит копнуть глубже - и эта картина становится куда менее впечатляющей.

До войны Украина действительно зарабатывала на экспорте руды и металлов около 24,5 миллиарда долларов в год. Однако среди этих поставок не было редкоземельных металлов. Их промышленная добыча в Украине попросту не ведётся.

Если даже представить, что Киев начнёт активно разрабатывать месторождения лития, графита и других критически важных минералов, это принесёт не более 1 миллиарда долларов в год. Следуя логике Трампа, чтобы покрыть требуемую сумму, Украине потребуется не менее 20 лет.

Но даже этот расчёт - не более чем теория. Большинство месторождений либо разрушены войной, либо принадлежат частным компаниям, либо находятся под контролем России.

США пытаются представить Украину как будущего мирового лидера по добыче редкоземельных металлов. Но реальность такова, что промышленно разрабатывать эти ресурсы в Украине невозможно.

По данным Геологической службы США (USGS), страна не имеет месторождений редкоземельных металлов, пригодных для масштабной добычи.

Украина действительно обладает залежами лантана, церия, неодима и других элементов, но эти данные не подтверждены независимыми исследованиями, а их промышленная разработка не ведётся.

Даже если представить, что Украина внезапно стала новым Китаем, её доходы от редкоземельных металлов всё равно оказались бы ничтожными.

Для примера: крупнейший производитель редкоземельных металлов - Китай - зарабатывает на их экспорте лишь 500 миллионов долларов в год. Украине, даже при самых благоприятных условиях, понадобилось бы от 600 до 1000 лет, чтобы выплатить США хотя бы теоретическую сумму "долга".

Украина действительно обладает значительными запасами лития. Этот металл критически важен для производства аккумуляторов, электроники и военной техники.

Согласно данным USGS, запасы лития в Украине составляют около 0,5 миллиона тонн, что делает её одной из богатейших стран Европы. Но разработка этих месторождений даже не началась.

Из четырёх известных месторождений два - Шевченковское (Запорожская область) и Крутая Балка (Донецкая область) - уже под контролем России.

Графит - ещё один стратегический минерал, которым Украина действительно богата. Киев контролирует около 20 процентов мировых запасов, но единственное предприятие по добыче - "Завальевский графит" - закрылось в 2024 году.

Всё это делает разговоры о том, что Украина способна выплатить долг США ресурсами, политическим мифом.

Черная металлургия всегда играла важную роль в украинской экономике, но её золотые времена давно прошли.

Да, в 2023 году производство стали в Украине выросло на 21 процент, достигнув 7,6 миллиона тонн. Но даже этот показатель в три раза ниже довоенного уровня, а на мировом рынке это - меньше 0,5 процента от мирового потребления (1,8 миллиарда тонн).

Кроме того, украинская металлургия находится под угрозой полного коллапса. Причина? Потеря шахты "Покровская" в Донецкой области - единственного источника коксующегося угля в стране, необходимого для выплавки стали.

В конце 2023 года один из стволов шахты был взорван, а в районе идут ожесточённые бои. Это означает, что без импорта угля Украина не сможет поддерживать даже нынешний уровень производства стали.

Алюминиевая отрасль и вовсе перестала существовать.

Запорожский алюминиевый завод, единственный в стране, работает на минимальной мощности, а Киев безуспешно ищет инвесторов, готовых его восстановить. В результате Украина стала нетто-импортёром алюминия.

Следовательно, ни сталь, ни алюминий не могут стать инструментом "расплаты" с США.

Украина не может заплатить США

Дональд Трамп заявляет, что Украина могла бы компенсировать долг нефтью и газом. Однако цифры говорят об обратном.

По данным РБК-Украина, на 2023 год разведанные запасы нефти в стране составляли 107 миллионов тонн.

Что это значит?

107 миллионов тонн - это всего 7 дней мирового потребления нефти (в мире ежедневно используется около 14 миллионов тонн ).

(в мире ежедневно используется около ). Даже если предположить, что Украина сможет продать всю нефть по рыночной цене , её суммарная стоимость составит 7,5 миллиарда долларов.

, её суммарная стоимость составит Это менее 2 процентов от 500 миллиардов, которые требует Трамп.

Но даже этот сценарий невозможен, поскольку Украина ежегодно потребляет около 10 миллионов тонн нефти и уже зависит от импорта.

С газом ситуация ещё хуже.

В советское время Украина была одним из крупнейших производителей газа в СССР , но уже в 1980-х годах добыча резко сократилась.

, но уже Сегодня разведанные запасы газа составляют 680 миллиардов кубометров.

составляют Но из-за войны ежегодная добыча (20 миллиардов кубометров) снизилась, а большая часть месторождений расположена в районах боевых действий.

Идея сланцевой добычи газа на Украине была провалена ещё в 2010-е годы, как и аналогичные проекты в Польше.

Следовательно, ни нефть, ни газ не могут стать реальным источником компенсации американской помощи.

Идея Трампа о том, что Киев "должен" США 500 миллиардов долларов и может выплатить их природными ресурсами - это политический миф.

Факты говорят об обратном:

Редкоземельные металлы? Украина их не добывает, а существующие месторождения находятся на стадии разведки или под контролем России.

Металлургия? Стальная отрасль Украины в три раза меньше довоенного уровня, а производство алюминия практически уничтожено.

Нефть и газ? Украина сама зависит от импорта и не имеет избытка ресурсов для экспорта.

Поэтому слова Трампа - не экономическая стратегия, а политическое давление.

Украина не сможет выполнить его требования, но вопрос в другом: что сделает Вашингтон, когда поймёт, что Киев не может заплатить?

Очевидно, что цель этих заявлений - не реальные расчёты, а политическое давление.

Вашингтон давно пытается уменьшить зависимость от Китая в сфере редкоземельных металлов. США инвестируют в добычу в Канаде и Гренландии, но пока не добились успехов.

Поэтому Трамп использует Украину как инструмент давления. Он не рассчитывает действительно получить 500 миллиардов долларов редкоземельными металлами - он создаёт новый рычаг влияния.

Украина не может выполнить требования Трампа. Её природных ресурсов недостаточно, а даже если бы они и были, их разработка займёт десятилетия.

Однако отказ от этих условий чреват заморозкой американской поддержки. Киев уже оказался между военным и экономическим вторжением.

Теперь перед Зеленским стоит вопрос: либо Украина отдаёт всё, что у неё есть, либо рискует остаться без военной помощи.

Трамп поставил ультиматум. Вопрос только в том, насколько далеко готов пойти Зеленский, чтобы сохранить поддержку США.