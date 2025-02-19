Одобрен проект резолюции по планированию бюджета Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, проект был одобрен на заседании постоянного комитета по бюджету в рамках 15-й пленарной сессии АПА в Баку

В рамках согласованного проекта все страны-участницы обязаны ежегодно вносить в бюджет АПА суммы в пределах от 22 000 до 50 000 долларов США. Общий бюджет организации должен составить 1 миллион долларов. Вопрос будет вынесен на обсуждение на пленарной сессии.

Отметим, что в 15-й пленарной сессии АПА принимают участие 35 делегаций. АПА является значимой платформой парламентской дипломатии, объединяющей парламенты азиатских стран. Подобные мероприятия способствуют развитию дискуссий и укреплению диалога между законодательными органами стран-членов.