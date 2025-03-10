Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором ICMP усилия по поиску лиц, пропавших без вести в результате армянской агрессии

10 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Катрин Бомбергер.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи были обсуждены вопросы судьбы азербайджанцев, пропавших без вести в ходе агрессии Армении против Азербайджана и оккупации наших территорий, текущая ситуация в направлении поиска и установления личности пропавших без вести, а также усилия по международному сотрудничеству.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что вопрос пропавших без вести лиц всегда находился в центре внимания. Было подчеркнуто, что в результате агрессии Армении в начале 1990-х годов погибло до 4000 азербайджанцев, включая гражданских лиц, в том числе детей и женщин. Отмечена активная роль Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, которая с 2023 года организует международные конференции для повышения осведомленности по этому вопросу. Подчеркнута важность мобилизации международных усилий по вопросу о пропавших без вести.

Министр довел до внимания важность прояснения судьбы пропавших без вести лиц как с точки зрения верховенства закона, справедливости, так и нормализации отношений в постконфликтный период, подчеркнув, что роль международного сообщества в этом вопросе носит важный характер. Было отмечено, что до сих пор обнаружены 23 массовых захоронения на освобожденных от оккупации территориях. Процесс определения местонахождения пропавших без вести серьезно затруднен минной угрозой.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.