Азербайджан и Китай обсудили многостороннее сотрудничество

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с руководителем делегации Народного института иностранной политики Китая и бывшим особым представителем правительства Китая по делам Европы Ву Хонгбо.

Как сообщили Day.Az в парламенте, на встрече состоялся обмен мнениями о значении предстоящего 12-го Бакинского Глобального форума. Было отмечено, что Международный центр Низами Гянджеви превратился в одну из ведущих международных структур, занимающихся решением глобальных проблем. Со дня учреждения Центр является площадкой, на которой обсуждаются беспокоящие глобальную общественность вопросы и ведутся поиски решения актуальных проблем.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала, что сотрудничество с Китаем представляет особенное значение для нашей страны, и что оно достигло уровня стратегического партнёрства. По её словам, наши государства в настоящее время с успехом сотрудничают во многих областях. С удовлетворением была подчёркнута демонстрируемая двумя государствами взаимоподдержка по многим вопросам.

Была отмечена особая роль глав государств и базирующегося на взаимодоверии политического диалога высокого уровня в установлении эффективных отношений между нашими странами.

Собеседники коснулись значения Совместной декларации о налаживании стратегического партнёрства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой.

Кроме того, на встрече было уделено внимание отношениям между законодательными ассамблеями двух государств. Говорилось о наличии продуктивного сотрудничества между двумя парламентами. Как подчеркнула спикер Милли Меджлиса, контакты между представителями парламентов и встречные поездки служат делу дальнейшего расширения взаимосвязей.

Во Хонгбо отметил успешное проведение Азербайджаном COP29 и упомянул вклад Китая в этот процесс.

Собеседники также коснулись нынешней геополитической ситуации в мире и ряда процессов, вызывающих серьёзное беспокойство на фоне имеющихся вызовов. Они вновь акцентировали внимание на необходимости многостороннего сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, вызывающим обоюдный интерес.