В условиях фрагментированного мира появляются новые центры силы.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал депутат Великого национального собрания Турции и глава делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу в ходе панельной дискуссии на тему "Геополитические изменения: ответственность в партнёрстве против соперничества" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Мы живем в переломный момент мировой истории и становимся свидетелями изменения международной системы. Этот сдвиг имеет не только теоретическое значение - он происходит прямо на наших глазах. Китай усиливает свое глобальное влияние. В то же время новая администрация США предпринимает шаги, которые ставят под вопрос нормы и ценности международного порядка, созданного самими США. Действия России, как внутри страны, так и в регионе, изменяют архитектуру европейской безопасности. На фоне этих процессов Европейский союз стремится выработать стратегию автономии, адаптируясь к глобальным переменам",- сказал он.

Он отметил, что в условиях фрагментированного мира появляются новые центры силы.

"Мы говорим о Глобальном Юге - странах и игроках, которые стремятся занять более значимое место в формировании нового мирового порядка, основанного на справедливости и понятных принципах. И это важно, чтобы Глобальный Запад также осознал эту новую реальность", - подчеркнул Чавушоглу.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.