Завершен процесс переговоров по тексту мирного договора с Арменией

Процесс переговоров по тексту мирного договора с Арменией уже завершен.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.