https://news.day.az/politics/1736788.html Завершен процесс переговоров по тексту мирного договора с Арменией Процесс переговоров по тексту мирного договора с Арменией уже завершен. Как сообщает Day.Az, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в кулуарах XII Глобального Бакинского форума. Новость обнволяется
Завершен процесс переговоров по тексту мирного договора с Арменией
Процесс переговоров по тексту мирного договора с Арменией уже завершен.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.
"Ранее мы говорили о том, что остались только два открытых пункта. А несколько дней назад армянская сторона через каналы связи сообщила нам, что приняла предложения Азербайджана по этим пунктам.
Поэтому мы можем отметить завершение работы по тексту", - добавил министр.
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