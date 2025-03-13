Завершен процесс переговоров по тексту мирного договора с Арменией

Процесс переговоров по тексту мирного договора с Арменией уже завершен.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.

"Ранее мы говорили о том, что остались только два открытых пункта. А несколько дней назад армянская сторона через каналы связи сообщила нам, что приняла предложения Азербайджана по этим пунктам.

Поэтому мы можем отметить завершение работы по тексту", - добавил министр.