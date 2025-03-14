В Верховном комиссариате ООН обнародовали Итоговое заключение по делу Рубена Варданяна
Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям Управления Верховного комиссара по правам человека официально опубликовала Итоговое заключение по результатам длительного рассмотрения обращения по делу Рубена Варданяна.
Как сообщает Day.Az, в обращении, поступившем в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека были рассмотрены утверждения о том, что Рубен Варданян, привлеченный к ответственности Главным следственным управлением Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, был арестован якобы за высказанные им мнения, что были нарушены его право на свободу слова, презумпция невиновности в период досудебного разбирательства, право на освобождение под залог и применение альтернативных мер к аресту, а также право на достаточное время и возможность для подготовки своей защиты. Однако в итоговом заключении ни одно из этих утверждений не подтвердилось.
В своем заключении Рабочая группа указывает, что обвинения, выдвинутые против Рубена Варданяна Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании незаконных вооруженных формирований) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса АР, были обоснованы конкретными доказательствами. В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста на основании судебного решения, в котором были исследованы соответствующие основания. В ходе следствия ему был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, а также обеспечено право на защиту своим адвокатом и соблюдены другие процессуальные права.
Кроме того, при избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Рубена Варданяна судом был применен индивидуальный подход и проведено соответствующее расследование, при этом были обоснованы степень тяжести, характер вменяемых ему преступлений и фактические обстоятельства дела.
В отношении утверждений о нарушении презумпции невиновности в СМИ и публичных выступлениях должностных лиц по делу Рубена Варданяна Рабочая группа по произвольным задержаниям в своем Итоговом заключении заявляет, что в официальном сообщении Службы государственной безопасности от 27 сентября 2023 года указывалось лишь на наличие "обоснованных подозрений" в совершении Рубеном Варданяном преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в связи с чем он был привлечён к следствию. Поскольку данное заявление не содержало утверждений о его виновности до вынесения судебного приговора, факта нарушения права на презумпцию невиновности в расследуемом уголовном деле установлено не было.
Следует отметить, что среди лиц, в отношении которых в настоящее время продолжается судебный процесс в Бакинском военном суде по обвинениям в совершении преступлений против мира и человечности, терроризме и других преступных деяний на оккупированных территориях Азербайджана, только за счет внешних связей и ресурсов Рубена Варданяна обращение в отношении него было направлено в Верховный комиссариат ООН по правам человека.
Однако такие организованные усилия бесполезны перед правовой практикой, основанной на юридических технологиях, утвержденных в Азербайджанской Республике, а также в рамках международной правовой дипломатиеи, и уголовная ответственность неизбежна.
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