В рамках XII Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Гендер – безопасность – климат: взаимосвязь"

В рамках XII Глобального Бакинского форума началась панельная дискуссия на тему "Гендер - безопасность - климат: взаимосвязь", сообщает Day.Az.

В обсуждении принимают участие президент Ассоциации ООН в Венгрии, основатель Women4Diplomacy, экс-президент 36-й Генеральной конференции ЮНЕСКО Каталин Богиай, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, президент Латвии в 1999-2007 годах Вайра Вике-Фрейберга, посол Ливии в ЕС в 2015-2016 годах, старший советник принца Талала бин Абдулазиз Аль Сауда Фарида Аллагхи, экс-премьер-министр Греции в 2009-2011 годах Георгиос Папандреу, президент Национального совета по правам человека Египта, министр по делам семьи и населения Египта в 2009-2011 годах Мушира Хаттаб.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия обсуждаются глобальные геополитические изменения, многосторонний подход, глобальный кризис в области здравоохранения, восстановление и региональная стабильность в мире, COP29 и другие важные глобальные вопросы.

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