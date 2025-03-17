https://news.day.az/politics/1737839.html Президент Германии совершит визит на Южный Кавказ Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Азербайджан и Армению, сообщает Day.Az. По информации из администрации президента, визит состоится с 30 марта по 2 апреля. Президента будет сопровождать первая леди страны Эльке Бюденбендер. Это будет первый визит федерального президента в обе страны.
Президент Германии совершит визит на Южный Кавказ
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Азербайджан и Армению, сообщает Day.Az.
По информации из администрации президента, визит состоится с 30 марта по 2 апреля. Президента будет сопровождать первая леди страны Эльке Бюденбендер. Это будет первый визит федерального президента в обе страны.
"В ходе визита в Азербайджан Федеральный президент посетит исторический центр Баку, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и проведет беседу о межконфессиональном взаимопонимании и толерантности с религиозными лидерами христиан, мусульман и евреев", - говорится в сообщении канцелярии Штайнмайера.
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