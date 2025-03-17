Президент Германии совершит визит на Южный Кавказ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Азербайджан и Армению, сообщает Day.Az.

По информации из администрации президента, визит состоится с 30 марта по 2 апреля. Президента будет сопровождать первая леди страны Эльке Бюденбендер. Это будет первый визит федерального президента в обе страны.