Азербайджан и Бахрейн обсудили актуальную повестку двустороннего сотрудничества

19 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом аль-Заяни.

Об этом в среду передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по актуальной повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран, а также вопросам региональной и международной безопасности.

"Министры искренне поздравили друг друга с наступающими праздниками Новруз и Рамазан и передали свои наилучшие пожелания.

Обсуждены текущие состояния и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном в различных областях, включая экономику, торговлю, энергетическую безопасность, культуру, а также возможности сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, таких как ООН и Организация Исламского Сотрудничества.

Особо подчеркнуто значение активного участия Азербайджана в инициативе Бахрейна "Манамский диалог", в том числе с точки зрения обсуждения проблем безопасности на этой платформе.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в информации ведомства.