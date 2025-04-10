Азербайджан и Казахстан готовятся к совместным морским учениям "Хазри-2025"

В соответствии с планом совместных действий, подписанным между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Казахстан, состоялась планирующая конференция по проведению совместных тактических учений "Хазри-2025" с участием кораблей и военнослужащих ВМС обеих стран.

Об этом в четверг сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

"В мероприятии принимали участие делегации во главе с первым заместителем главнокомандующего Военно-Морскими Силами Республики Казахстан - начальником Генерального штаба ВМС Казахстана капитаном 1-го ранга Канатом Ниязбековым и первым заместителем командующего Военно-Морскими Силами Азербайджана - начальником штаба капитаном 1-го ранга Теймуром Муршудовым.

В завершение встречи был подписан итоговый протокол конференции по проведению совместных тактических учений, которые состоятся в казахстанском секторе Каспийского моря.

Отметим, что целью учений является повышение профессионализма военных моряков Азербайджана и Казахстана, обмен опытом", - говорится в сообщении ведомства.