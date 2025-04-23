Китай поддерживает повышение юридического статуса Азербайджана в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в "Совместном заявлении об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 23 апреля в Пекине.

"Азербайджан поддерживает председательство Китая в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и высоко оценивает практические усилия китайской стороны по продвижению качественного развития ШОС. Азербайджан выражает готовность активно участвовать в мероприятиях "Года устойчивого развития ШОС" и углублять всестороннее сотрудничество со странами-участницами Организации. Китай поддерживает повышение юридического статуса Азербайджана в ШОС", - говорится в заявлении.