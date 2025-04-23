Подписано Совместное заявление об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем

23 апреля в Пекине подписано "Совместное заявление об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой".

Совместное заявление подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в совместном заявлении говорится:

"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 22 по 24 апреля 2025 года посетил Китайскую Народную Республику с государственным визитом.

Главы двух государств провели переговоры в теплой и дружественной атмосфере, высоко оценив достижения в развитии азербайджано-китайских отношений за 33 года с момента установления дипломатических отношений. Подтверждая, что обе страны рассматривают друг друга в качестве приоритетных, надежных и взаимовыгодных стратегических партнеров, выражая готовность постоянно укреплять политическое взаимодоверие, усиливать взаимную поддержку, развивать всестороннее сотрудничество на благо народов обеих стран, единодушно решили установить отношения всестороннего стратегического партнерства.

1. Стороны твердо поддерживают друг друга в выборе пути развития, избранного их народами и соответствующего национальным условиям, оказывают друг другу решительную поддержку в защите коренных интересов, суверенитета, безопасности и территориальной целостности обеих стран. Азербайджанская сторона признает, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, твердо выступает против любой формы "независимости Тайваня" и поддерживает китайское правительство в осуществлении воссоединения страны.

Китай решительно поддерживает мирную повестку, предложенную азербайджанской стороной, и считает контрпродуктивными ориентированные на конфронтацию геополитические игры.

2. Стороны заявили, что будут руководствоваться дипломатией глав государств как стратегическим ориентиром и важными договоренностями на высшем уровне, способствовать устойчивому и долгосрочному развитию двусторонних отношений.

Стороны поддерживают укрепление политического диалога между Партией "Ени Азербайджан" и Коммунистической Партией Китая. Обе стороны подтвердили готовность наращивать связи между правительствами в рамках регулярных механизмов для продвижения практического сотрудничества. Стороны поддерживают контакты и обмены по линии законодательных органов, включая координацию действий в международных и региональных организациях, настроены проводить на постоянной основе консультации между министерствами иностранных дел.

3. Стороны условились укреплять сопряжение инициативы "Один пояс и Один путь" с государственной стратегией развития Азербайджана "Возрождение Шелкового пути" и Стратегией социально-экономического развития до 2030 года, чтобы совместно продвигать модернизацию и создать новое пространство совместного развития более высокого уровня, повышенной устойчивости и долгосрочной стабильности.

4. Стороны выразили готовность продолжать усиливать координирующую и руководящую роль механизма Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Было принято решение о создании Рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству для укрепления взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, зеленой энергетики и цифровой экономики, а также содействия высококачественному развитию двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Стороны намерены постепенно расширять взаимный доступ на рынки экологически чистой и высококачественной сельхозпродукции, совместно создавая благоприятные условия для развития торговли и экономики двух стран.

Стороны выразили готовность начать переговоры о соглашении о свободной торговле в целях обеспечения высокого уровня институциональных гарантий для углубления сотрудничества в сферах торговли и инвестиций.

Китай приветствует активное участие Азербайджана в крупных выставочных мероприятиях в Китае, включая Китайскую международную выставку импортных товаров (CIIE), Китайскую ярмарку экспортных и импортных товаров (Canton Fair), Китайскую международную ярмарку торговли услугами (CIFTIS), а также Китайский международный форум по инвестициям и торговле (CIFIT), поддерживает проведение Азербайджаном тематических презентаций и налаживание контактов на площадке открывшихся на территории Китая торговых центров и национальных павильонов, а также китайских электронных торговых сетей. Азербайджан приветствует участие ведущих компаний Китая в крупных выставках и форумах, проводимых на территории Азербайджана.

5. Стороны выражают готовность непрерывно углублять сотрудничество в промышленной сфере и активно продвигать цифровую трансформацию промышленности. Стороны поддерживают предприятия двух стран в укреплении, углублении и расширении сотрудничества на коммерческой основе в таких областях, как нефтехимия, металлургия, текстильная промышленность, фармацевтика, машиностроительное оборудование.

6. Стороны выражают готовность активно развивать сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, способствуя энергетическому переходу, устойчивому социально-экономическому развитию двух стран и совместно продвигать формирование глобального партнерства в сфере чистой энергетики.

7. Стороны высоко оценивают сотрудничество двух стран в транспортной сфере и выражают готовность продолжать содействовать развитию транспортной инфраструктуры, повышению эффективности логистики и перевозок, способствуя региональной взаимосвязанности.

Стороны дали высокую оценку подписанию Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о международных мультимодальных перевозках. Китай готов сотрудничать с Азербайджаном и другими странами вдоль маршрута в целях последовательного повышения уровня удобства таможенного оформления и эффективности грузоперевозок, совместно создавая безопасные, стабильные, прямые и транскаспийские экспресс-маршруты Китай-Европа-Китай. Обе стороны заинтересованы ускорить согласование и заключение межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках, повышать уровень благоприятных условий для автомобильных перевозок между Азербайджаном и Китаем, создавать оплот для двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Стороны отмечают, что проведенный Китаем Глобальный форум по устойчивому развитию транспорта имеет позитивное значение для углубления двустороннего сотрудничества в области устойчивого транспорта.

8. Стороны будут поощрять научно-исследовательские учреждения и ученых в проведении совместных исследований, трансфера технологий и коммерциализации достижений по представляющим взаимным интересам тематикам, а также создавать совместные научно-исследовательские платформы.

9. Стороны договорились продолжать осуществлять взаимный обмен студентами через различные каналы, поддерживать развитие Институтов Конфуция в Азербайджане и поощрять преподавание азербайджанского и китайского языков в учебных заведениях, а также установление партнерских отношений между образовательными учреждениями различных типов на разных уровнях двух стран.

Стороны будут поощрять сотрудничество по линии культурных и творческих коллективов, поддерживать проведение взаимных Дней культуры с целью углубления взаимопонимания между народами и содействия межцивилизационным обменам.

Стороны готовы укреплять координацию туристической политики, поощрять организацию мероприятий по продвижению туризма на территории друг друга, поддерживать профильные контакты между туристическими предприятиями, отраслевыми ассоциациями и другими институтами, а также совместно содействовать увеличению двустороннего туристического потока и взаимных поездок граждан.

Стороны будут расширять сотрудничество в сферах здравоохранения, спорта, кинематографии и телевидения, наращивать дружественные контакты по линии молодежи и академических кругов.

Стороны поддерживают расширение сотрудничества в сфере медиа посредством взаимных визитов, обмена информации и опытом.

Стороны выражают готовность содействовать дальнейшему упрощению людских обменов, приветствуют согласование и подписание межправительственного Соглашения о взаимной отмене виз для владельцев обычных паспортов, что послужит толчком для активизации связей и сотрудничества во всех областях.

Стороны поддерживают налаженные партнерские связи Фонда Гейдара Алиева с Китайским народным обществом дружбы с заграницей, и Китайским комитетом по добрососедству, дружбе и сотрудничеству ШОС, а также расширение связей Международного центра Низами Гянджеви с соответствующими китайскими ассоциациями и институтами.

10. Стороны подчеркнули, что терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют серьезную угрозу национальной безопасности и региональной стабильности, и важно сообща предотвращать и противодействовать этому злу. Необходимо укреплять связи и обмены по линии правоохранительных органов и служб безопасности двух стран, совместно бороться с наркопреступностью, транснациональной организованной преступностью, а также с такими вызовами как кибербезопасность. Стороны готовы совместно обеспечивать безопасность проектов сотрудничества и персонала предприятий двух стран.

Стороны подчеркивают важность укрепления международного сотрудничества в области гуманитарного разминирования, в этой связи азербайджанская сторона высоко ценит поддержку китайской стороны работе Азербайджана по разминированию, китайская сторона готова продолжать оказывать помощь азербайджанской стороне по укреплению потенциала в области разминирования в виде материально-технической поддержки.

11. Китай поздравляет Азербайджан с успешным проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Обе стороны приветствовали итоги COP29 как историческое достижение и прорывной момент, которые внесут значительный вклад в глобальные действия по борьбе с изменением климата.

Стороны призвали все страны поддерживать процесс глобального климатического управления, полностью и добросовестно выполнять обязательства и ответственность в соответствии с "Рамочной конвенцией ООН об изменении климата" и "Парижским соглашением". Стороны настоятельно призывают развитые страны достойно подходить к собственным историческим обязательствам, предоставить развивающимся странам финансовую, технологическую и интеллектуальную поддержку, помочь развивающимся странам в укреплении возможностей противостоять изменению климата. Стороны продолжат укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество в области борьбы с изменением климата, внося больший вклад в глобальное климатическое управление.

Китайская сторона высоко оценивает инициативу "Многоотраслевые пути действия для формирования устойчивых и здоровых городов", выдвинутую под председательством Азербайджана в рамках COP29.

Принимая во внимание проведение в 2026 году в городе Баку 13-го Всемирного форума по городскому развитию, китайская сторона выразила поддержку азербайджанской стороне и подтвердила готовность к тесному и плодотворному сотрудничеству.

12. Китай поддерживает скорейшее вступление Азербайджана во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Стороны выступают за продвижение реформы международной финансовой архитектуры в целях лучшего отражения изменений в мировом экономическом устройстве. Стороны поддерживают либерализацию и упрощение торговли и инвестиций, выступают против унилатерализма и протекционизма, деспотизма и разрушения правил мировой торговли, общими усилиями отстаивают многостороннюю торговую систему во имя совместного процветания.

13. Стороны прилагают усилия к защите ооноцентрического мироустройства и основанного на международном праве международного порядка, и основных норм международных отношений, базирующихся на целях и принципах Устава ООН, выступают против гегемонии и политики силы. Стороны выступают за продвижение общих ценностей человечества - мира, развития, равноправия, справедливости, демократии и свободы, способствуют созданию нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества.

14. Стороны готовы содействовать совершенствованию системы глобального управления, придерживаясь принципа совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования, сохраняя приверженность многосторонности. Стороны выступают за центральную координирующую роль ООН, повышения представительства и права голоса стран с формирующимся рынком и развивающихся государств, готовы продолжать тесное взаимодействие в рамках ООН и других многосторонних структур.

15. Азербайджан активно поддерживает Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и глобальную Инициативу цивилизации, предложенные Китаем, и выражает готовность присоединиться к "Группе друзей Инициативы по глобальному развитию", чтобы объединить усилия для ускорения реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года. Азербайджан готов наращивать связи и взаимодействие с китайской стороной по глобальной безопасности, прилагать совместные усилия к миру и безопасности. Азербайджанская сторона высоко оценивает резолюцию о провозглашении "Международного дня диалога между цивилизациями", выдвинутую Китаем в ООН и готов совместно отстаивать уважение к многообразию цивилизаций, активно продвигать гуманитарные обмены и сотрудничество. Китай поддерживает усилия Азербайджана в соответствии с его инициативой под названием "Бакинский Процесс" и созываемых в его рамках всемирных форумов в качестве глобальной платформы для поощрения межкультурного диалога.

16. Азербайджан поддерживает председательство Китая в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и высоко оценивает практические усилия китайской стороны по продвижению качественного развития ШОС. Азербайджан выражает готовность активно участвовать в мероприятиях "Года устойчивого развития ШОС" и углублять всестороннее сотрудничество со странами-участницами Организации. Китай поддерживает повышение юридического статуса Азербайджана в ШОС.

17. Китай поддерживает председательство Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и высоко оценивает усилия азербайджанской стороны по проведению серии мероприятий на тему "Более сильное СВМДА: взаимосвязанность, цифровизация и устойчивый рост в Азии", направленных на содействие развитию СВМДА.

18. Президент Азербайджанской Республики поблагодарил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина за гостеприимство и теплый прием, оказанные азербайджанской делегации и, в свою очередь, пригласил Председателя Си Цзиньпина в удобное для обеих сторон время посетить Азербайджан."