https://news.day.az/politics/1747681.html Азербайджан ждет от Армении конкретных шагов по пунктам текста мирного договора Азербайджан ждет от Армении конкретных шагов по пунктам текста мирного договора. Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку.
Азербайджан ждет от Армении конкретных шагов по пунктам текста мирного договора
Азербайджан ждет от Армении конкретных шагов по пунктам текста мирного договора.
Как передает Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку.
"Позиция Азербайджана неизменна и основана на нормах международного права. Ключевым остается исключение из Конституции Армении положений, нарушающих территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а также содержащих территориальные претензии к нему.
Кроме того, от Еревана ожидаются конкретные действия по официальному роспуску Минской группы ОБСЕ, деятельность которой фактически прекращена," - сказал он.
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