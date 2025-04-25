https://news.day.az/politics/1747805.html Азербайджан и ОБСЕ обсудили проекты восстановления на освобожденных землях Азербайджан и ОБСЕ обсудили работу по реконструкции на освобожденных территориях. Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Баку. Новость обновляется
Азербайджан и ОБСЕ обсудили проекты восстановления на освобожденных землях
Азербайджан и ОБСЕ обсудили работу по реконструкции на освобожденных территориях.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Баку.
Новость обновляется
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