https://news.day.az/politics/1748073.html В Баку выразили соболезнования в связи со взрывом в иранском городе Бендер-Аббас МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагическим взрывом в порту Шахид Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана, опубликованном в социальной сети X.
В Баку выразили соболезнования в связи со взрывом в иранском городе Бендер-Аббас
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагическим взрывом в порту Шахид Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана, опубликованном в социальной сети X.
"Глубоко опечалены разрушительным взрывом, произошедшим в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе, Исламская Республика Иран. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших, а также народу и правительству Ирана, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре