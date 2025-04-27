Масуд Пезешкиан заявил, что Азербайджан и Иран могут наладить взаимовыгодное сотрудничество в "зеленой" энергетике

Азербайджан и Иран могут взаимовыгодно сотрудничать в сфере "зеленой" энергетики.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV.

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