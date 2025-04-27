Новый этап в азербайджано-иранских отношениях: накануне визита в Баку Масуда Пезешкиана

Автор: Акпер Гасанов

Завтра президент Ирана Масуд Пезешкиан прибудет с визитом в Азербайджан. Отмечу, что президенты Ирана неоднократно совершали официальные и государственные визиты в Азербайджан, что отражает устойчивые дипломатические отношения между двумя странами. Так, в августе 2007 года официальный визит в Азербайджан совершил Махмуд Ахмадинежад. И в ходе того визита были подписаны важные соглашения, включая строительство двух гидроэлектростанций на реке Араз и упрощение визового режима между Нахчыванской автономией и Ираном.

Также напомню, что Хасан Роухани в марте 2018 года посетил Азербайджан с официальным визитом, в рамках которого были подписаны документы в сферах промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма. Наконец, Сейид Ибрахим Раиси 19 мая 2024 года встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на государственной границе двух стран. Эта встреча сопровождалась обсуждением планов и будущих совместных проектов.

Вот и визит нынешнего президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан открывает большие перспективы в плане развития отношений между нашими странами. Как сообщил заместитель председателя Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана Хосейн Пирмоаззен на заседании Совета по диалогу правительства и частного сектора, в Баку прибудет делегации из 120 человек.

Так, в экономическую делегацию, сопровождающую президента Ирана в Азербайджан, войдут представители частного сектора, члены парламентской группы дружбы Ирана и Азербайджана, а также губернаторы четырех северо-западных провинций Ирана. Пирмоаззен добавил, что в рамках визита планируется развитие экономического сотрудничества и планирование последующих визитов представителей частного сектора.

Торгово-экономическим связям между нашими странами действительно есть куда расширяться и углубляться. По итогам 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил около 580 миллионов долларов США, увеличившись на 20% по сравнению с 2023 годом, когда он составлял 480 миллионов долларов. Но, доля Ирана во внешней торговле Азербайджана остается относительно небольшой - всего 1,35% от общего объема.

Для сравнения, в 2024 году товарооборот Азербайджана с Турцией превысил 6 миллиардов долларов, с Россией - 4,8 миллиарда долларов, а с Грузией - 800 миллионов долларов. В целях укрепления экономических связей, Иран и Азербайджан поставили перед собой амбициозную цель - увеличить двусторонний товарооборот до 10 миллиардов долларов в год в течение ближайших пяти лет. Для достижения этой цели планируется активизировать сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, банковского дела и промышленности. В частности, обсуждаются проекты в области электроэнергетики, нефти и газа, а также создание приграничного промышленного парка.

Однако на пути к расширению экономического сотрудничества существуют определенные препятствия. Среди них - накопившиеся и требующие устранения политические разногласия, отсутствие устойчивых логистических маршрутов и недостаточная диверсификация торговых отношений. Вот, судя по всему, в ходе предстоящего визита в Баку Масуда Пезешкиана и будет предпринята решительная попытка прорыва в данных направлениях для реализации амбициозных планов по многократному увеличению торгово-экономических связей между нашими странами.

Безусловно тут нужно помнить о том, что Иран традиционно придерживается очень сложной, осторожной позиции по отношению как к Азербайджану, так и к Армении, поскольку у него с обоими соседями свои интересы и свои опасения. В частности, будем откровенны, Иран был насторожен после победы Азербайджана в 44-дневной войне и после полного восстановления нашей страной своих суверенитета и территориальной целостности. И не только потому, что имели место, к сожалению, доказательства соучастия иранских компаний в грабеже природных богатств на временно оккупированных территориях нашей страны.

В целом, в Иране ранее считали, что наличие "замороженного" азербайджано-армянского конфликта создавало возможность для официального Тегерана оказывать давление и на Баку и на Ереван. Это была ошибочная позиция. Надеемся, что это поняли и в руководстве Ирана. Совершенно очевидно, что всестороннее укрепление отношений между нашими странами, установление прочной атмосферы взаимного доверия сулит большие перспективы в плане экономического сотрудничества.

Ведь Азербайджан имеет ключевое значение для любой страны, планирующей что-либо в регионе Южного Кавказа. Наша страна инициировала и реализовала множество поистине грандиозных энергетических и транспортных проектов. Например, Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Карс. Причем, сделано это было вопреки давлению США и ЕС, которые планировали подключить к этим проектам Армению, выведя ее из самоизоляции. В Иране, безусловно, увидели принципиальность, последовательность официального Баку и его способность добиваться своей цели.

Безусловно, в Тегеране внимательно изучили и итоги исторического государственного визита в Китайскую Народную Республику Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе которого была подписана декларация о всестороннем стратегическом партнерстве между нашими странами. Этот шаг стал логичным продолжением многолетнего укрепления политических, экономических и транспортных связей между двумя странами. Однако помимо очевидных выгод для Баку и Пекина, новое качество их сотрудничества неизбежно повлияет на региональную геополитику.

Какие бы позитивные ожидания не были связаны с предстоящим визитом в Баку президента Ирана, нужно констатировать, что Китай, будучи глобальной державой, предоставляет Азербайджану альтернативные экономические и политические возможности, снижая его уязвимость перед теоретически возможным давлением со стороны Ирана. Соответственно, это сокращает возможности Тегерана использовать энергетику, торговлю или религиозные рычаги влияния в отношении Баку.

Также важно подчеркнуть, что Азербайджан превращается в важное звено в китайской инициативе "Один пояс, один путь", особенно в Транскаспийском международном транспортном маршруте (Срединном коридоре). Как ни крути, но это уменьшает стратегическую роль иранских портов и логистических маршрутов, усиливая конкуренцию за китайские грузы.

В целом, стратегическое партнёрство Азербайджана с Китаем знаменует собой новый этап в региональной политике Южного Кавказа. Для Ирана это событие - вызов, требующий пересмотра внешнеполитических приоритетов и большей гибкости в отношениях с Баку. Азербайджан же получает мощный ресурс для укрепления своего суверенитета и усиления геополитической субъектности. Впереди - период тонкого дипломатического маневрирования, в котором и Баку, и Тегерану придётся проявить немалую выдержку. В этом смысле визит президента Ирана Масуда Пезешкиана будет крайне своевременным и, надеюсь, прорывным в плане выхода отношений между нашими странами на качественно новый уровень взаимовыгодного сотрудничества.