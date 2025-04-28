Аджай Рахаф отметил важность создания Платформы НПО Глобального Юга для открытия новых возможностей

Создание платформы НПО Глобального Юга открывает новые возможности.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала Аджай Рахаф, глава UAE WiRE (Женщины в возобновляемой энергетике) ОАЭ в ходе учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Действия солидарности: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".

"Создание платформы НПО Глобального Юга открывает перед нами две ключевые возможности. Во-первых, нам нужно обеспечить, чтобы платформа усиливала разнообразные голоса, особенно когда речь идет о женщинах, сообществах и молодежи, потому что нельзя принимать решения без их участия. И во-вторых, мы должны использовать наш коллективный опыт для разработки финансовых механизмов, которые направят ресурсы на климатические инициативы, возглавляемые сообществами", - сказала Рахаф.

По ее словам, путь к климатической справедливости проходит через Глобальный Юг.

"Объединяя наши голоса и действия через эту платформу, мы можем преобразовать глобальную климатическую повестку так, чтобы она действительно служила тем, кто больше всего страдает от климатического кризиса", - сказала она.