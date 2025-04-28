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В скором времени я вновь совершу визит в Азербайджан - Масуд Пезешкиан

В скором времени я вновь совершу визит в Азербайджан. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Новость обновляется