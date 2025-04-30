Эльчин Амирбеков провёл переговоры в Сенате Мексики

Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков провёл встречу с председателем Сената Мексики Херардо Фернандесом Нороньей.

Как сообщает Day.Az, кадры опубликовали на странице Сената в соцсети Х.

В ходе переговоров обсуждались вопросы двусторонних отношений и международного сотрудничества. Стороны выразили готовность укреплять связи между Азербайджаном и Мексикой, подчеркнув братский характер отношений между народами двух стран.

Во встрече приняли участие председатель Сената Мексики и члены комитета по международным делам. Обе стороны подтвердили стремление развивать политический диалог и активизировать контакты на различных уровнях.