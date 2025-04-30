Эльчин Амирбеков провёл переговоры в Сенате Мексики - ВИДЕО
Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков провёл встречу с председателем Сената Мексики Херардо Фернандесом Нороньей.
Как сообщает Day.Az, кадры опубликовали на странице Сената в соцсети Х.
В ходе переговоров обсуждались вопросы двусторонних отношений и международного сотрудничества. Стороны выразили готовность укреплять связи между Азербайджаном и Мексикой, подчеркнув братский характер отношений между народами двух стран.
Во встрече приняли участие председатель Сената Мексики и члены комитета по международным делам. Обе стороны подтвердили стремление развивать политический диалог и активизировать контакты на различных уровнях.
Visita al Senado de la República de Elchin Amirbayov, representante del Presidente de la República de Azerbaiyán en Misiones Especiales, del 29 de abril de 2025. https://t.co/lAJrhHfnzL- Senado de México (@senadomexicano) April 29, 2025
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