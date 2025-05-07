Иран выразил готовность к развитию сотрудничества с Азербайджаном

Надеемся на развитие отношений с Азербайджаном в рамках регионального сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал руководитель Центра политических и международных исследований (IPIS) МИД Ирана, заместитель министра Саид Хатибзаде.

По его словам, был дан старт новому уровню отношений между Ираном и Азербайджаном.

"Мы стали свидетелями этого во время визита Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан. Обе страны являются сторонницами открытия новой страницы в отношениях", - сказал он.

Хатибзаде отметил, что Иран позитивно расценивает перспективы развития двусторонних отношений с Азербайджаном, что в свою очередь внесет вклад в этот процесс.

"Иран надеется, что после мирного соглашения, которое будет достигнуто между Азербайджаном и Арменией, в региональном сотрудничестве откроются новые перспективы. Региональные и международные процессы могут поспособствовать развитию особенных в позитивном контексте отношений между двумя странами", - отметил он.

По словам Хатибзаде, между Ираном и Азербайджаном существуют общие возможности во многих сферах экономики.

"Регион обладает значительным потенциалом в областях энергетики, совместного производства и обмена электроэнергией, активизация которого может способствовать развитию отношений двух стран в экономическом секторе. Иран и Азербайджан входят в число стран, которые играют основополагающую роль в международном транспортном коридоре Север-Юг. Этот коридор является одним из основных направлений транзита и грузоперевозок на региональном уровне. Он будет способствовать региональным грузоперевозкам.

Кроме того, две страны могут играть активную роль в грузоперевозках из Персидского залива в Черное море. Наряду с этим, возможно дальнейшее развитие связей в сферах туризма, культуры и других областях, представляющих интерес", - сказал он.