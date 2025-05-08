В Ливане открылся Дом Азербайджана

В ливанском селе Кавашра состоялось открытие Дома Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в Государственном комитете по работе с диаспорой сообщили, что сначала участники церемонии собрались возле памятника, воздвигнутого в селе Кавашра в память о шехидах Карабахской войны.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Ливана, а также почтения светлой памяти шехидов.

Руководитель Дома Азербайджана в Ливане Халед Исмаил подробно проинформировал о деятельности туркманской общины и причинах, побудивших открыть там дом: "Открытие Дома Азербайджана - это большая возможность для туркман изучить историю, литературу и культуру Азербайджана. Мы благодарны Азербайджанскому государству за эту предоставленную нам возможность".

Поздравив наших соотечественников с этим знаменательным событием, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Вагиф Сеидбеков отметил, что открытие Дома Азербайджана в Ливане - важное событие для развития отношений между двумя странами, а также для проживающих здесь представителей туркманского народа: "На сегодняшний день в 19 странах мира открыто 30 домов Азербайджана. Создание этих домов является ярким примером заботы Азербайджанского государства и Президента Ильхама Алиева о наших соотечественниках, проживающих за рубежом. Я верю, что проживающие здесь туркманы по линии Дома Азербайджана в Ливане внесут большой вклад в развитие отношений между двумя странами".

По случаю открытия Дома Азербайджана в селе Кавашра также было организовано художественное мероприятие.