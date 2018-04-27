Союз армян России оправдывается перед Пашиняном за своего политолога

Пресс-служба Союза армян России выступила с разъяснением в связи с распространяемым в сети отрывком из выступления политолога Андраника Миграняна на встрече с протестной молодежью.

В частности, в сообщении говорится, что 21 апреля в центральном офисе САР состоялась встреча с представителями армянской молодежи, вовлеченной в протестные акции на территории РФ, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"В ходе откровенной, местами эмоциональной дискуссии, были высказаны точки зрения относительно сложившейся в Армении ситуации и путей выхода из кризиса. Абсолютно все, кто просил слова, в том числе и политолог, профессор Андраник Мигранян, имели возможность высказать свою личную точку зрения", - отмечается в сообщении САР.

На встрече с протестной молодежью Мигранян, в частности, заявил, что "сегодня то, что происходит в Ереване, - это родоплеменной уровень политики, это гибель государства и путь в никуда...Позор, мне стыдно, что я - армянин в таких случаях...".