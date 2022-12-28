Сказочная красота жемчужины Огуза

Огузский район расположен на южных склонах Большого Кавказа и каждый из нас наслышан о прекрасном водопаде Хал-Хал, который спрятался высоко над уровнем моря в глубине вековых лесов. Это идеальное место для тех, кто хочет укрыться от городской суеты, остаться наедине с природой, насладиться чистым воздухом и послушать журчание водных потоков, имея возможность при этом пользоваться всеми благами цивилизации.

Местность ежегодно посещают очень много туристов зимой и летом. Предлагаем вашему вниманию кадры, опубликованные на странице @dailybaku, застланного белоснежным ковром водопада.