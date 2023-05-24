https://news.day.az/popularblog/1567272.html Анна Нетребко станцевала под азербайджанскую музыку - ФОТО - ВИДЕО
Анна Нетребко станцевала под азербайджанскую музыку - ФОТО - ВИДЕО
Всемирно известная оперная певица, народная артистка России Анна Нетребко находится с визитом в Баку, сообщает Day.Az.
Фотографиями и видеокадрами, сделанными в ходе визита, прима оперной сцены делится на своей странице в Instagram.
Анна Нетребко в stories своей страницы Instagram поделилась фотографиями с семейного мероприятия в одном из столичных ресторанов, в ходе которого певица исполнила танец под азербайджанскую музыку.
Отметим, что Анна Нетребко является супругой народного артиста Азербайджана, оперного певца, директора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсифа Эйвазова.
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