Анна Нетребко станцевала под азербайджанскую музыку

Всемирно известная оперная певица, народная артистка России Анна Нетребко находится с визитом в Баку, сообщает Day.Az.

Фотографиями и видеокадрами, сделанными в ходе визита, прима оперной сцены делится на своей странице в Instagram.

Анна Нетребко в stories своей страницы Instagram поделилась фотографиями с семейного мероприятия в одном из столичных ресторанов, в ходе которого певица исполнила танец под азербайджанскую музыку.

Отметим, что Анна Нетребко является супругой народного артиста Азербайджана, оперного певца, директора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсифа Эйвазова.