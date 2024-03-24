Жительница США сорвала куш в лотерею и едва не потеряла выигрышный билет. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мелена Хилл из города Портсмут, штат Вирджиния, купила лотерейный билет в январе. После этого она вернулась домой, положила его на тумбочку и забыла о нем.

Женщина вспомнила о билете лишь через пять недель после розыгрыша. Когда она проверила результаты, то обнаружила, что стала обладательницей трех миллионов долларов. "В моем животе появились бабочки. Я немного вскрикнула", - вспоминает свои эмоции Хилл.

Победительница не сообщила, на что планирует потратить крупный денежный приз.

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