Жених отменил свадьбу из-за приданого невесты

В индийском штате Мадхья-Прадеш жених отменил свадьбу, потому что ему не получил в подарок мотоцикл и золотую цепочку. Об этом сообщает Kerala Kaumudi, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ссора между семьями жениха и невесты вспыхнула, когда те и другие собрались во дворце бракосочетаний. Родственники жениха сразу же потребовали у родственников невесты обещанное приданое: мотоцикл и золотую цепочку, о которых мечтал жених. Те ответили, что не смогли их достать.

Началась словесная перепалка, которая едва не переросла в драку. Жених успел схватить отца невесты за воротник, но в итоге ограничился объявлением об отмене свадьбы. После этого он вместе со своими родственниками покинул дворец бракосочетаний.

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