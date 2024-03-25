Кейт Миддлтон уехала в неизвестном направлении

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон покинула дворец в Винздоре и уехала в неизвестном направлении. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Mirror.

По предварительным данным, Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми улетели на вертолете в свое поместье Анмер-Холл в Норфолке, где проведут пасхальные каникулы.

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