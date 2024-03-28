Неизвестный счастливчик выиграл более миллиарда долларов в лотерею

В США неизвестный участник лотереи Mega Millions выиграл 1,13 миллиарда долларов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Washington Post.

Выигрышный билет был куплен жителем штата Нью-Джерси. Розыгрыш состоялся во вторник, 26 марта. Превышающий один миллиард долларов джекпот стал уже третьим для Mega Millions с января 2023 года. Чтобы главный приз снова достиг такой суммы, понадобился 31 розыгрыш.

Издание пишет, что счастливчик может получить деньги сразу, но тогда ему достанутся только 537,5 миллиона долларов. Полную сумму он сможет получить, если согласится на ежегодные выплаты на протяжении 29 лет.

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