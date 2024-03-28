Похудевшую на 18 килограммов известную актрису сняли папарацци

Папарацци сняли известную американскую актрису Элис Эванс, которая похудела на 18 килограммов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail, передает Day.Az.

55-летняя звезда попала на снимки фотографов, когда прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса. На размещенных кадрах знаменитость запечатлели в черных легинсах, тунике, прикрывающей бедра, и жилете.

Помимо этого, она надела ярко-голубые сабо, которые представляют собой летнюю обувь без задника. В качестве аксессуаров Эванс выбрала массивный шарф, синюю бейсболку и большую коричневую сумку. Вдобавок актриса надела солнцезащитные очки.Alice Evans displayed her recent 40lbs weight loss as she stepped out in Los Angeles on Tuesday

She took to Instagram to share a throwback snap alongside a lengthy caption revealing she was back to the weight in the image

Alice sported a fuller figure last year but has since unveiled her new look on her social media page

Welsh star Ioan had previously been locked in bitter divorce and custody battles with Evans after initiating their separation after 14-years of marriage in 2021

Gruffudd, who met Evans when they co-starred in the 2000 Disney movie, 102 Dalmatians, filed for divorce in March 2021, shortly after the actress claimed her husband of 14 years was walking out on her and their two daughters

Inside the most bitter divorce in Hollywood: A look back at Alice Evans and Ioan Gruffudd's shock slanging match (pictured in 2004)

July 2022: Ioan asked for joint custody of their  daughters Ella, 13 and Elsie, nine, claiming Alice had been trying to cut communication between himself and the children (pictured in 2018

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