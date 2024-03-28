Похудевшую на 18 килограммов известную актрису сняли папарацци

Папарацци сняли известную американскую актрису Элис Эванс, которая похудела на 18 килограммов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail, передает Day.Az.

55-летняя звезда попала на снимки фотографов, когда прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса. На размещенных кадрах знаменитость запечатлели в черных легинсах, тунике, прикрывающей бедра, и жилете.

Помимо этого, она надела ярко-голубые сабо, которые представляют собой летнюю обувь без задника. В качестве аксессуаров Эванс выбрала массивный шарф, синюю бейсболку и большую коричневую сумку. Вдобавок актриса надела солнцезащитные очки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!