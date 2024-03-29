https://news.day.az/popularblog/1648160.html Хоррор о Винни-Пухе станет триквелом
Хоррор о Винни-Пухе станет триквелом
Хоррор "Винни-Пух: Кровь и мед" режиссера Риса Фрейка-Уотерфилда станет триквелом. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Variety.
Кинематографист подтвердил выход третьей части. По словам продюсеров, третья часть будет иметь больший бюджет, чем предыдущие фильмы, и в нем будут представлены новые персонажи из оригинальных историй о Винни-Пухе.
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