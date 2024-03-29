Хоррор о Винни-Пухе станет триквелом

Хоррор "Винни-Пух: Кровь и мед" режиссера Риса Фрейка-Уотерфилда станет триквелом. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Variety.

Кинематографист подтвердил выход третьей части. По словам продюсеров, третья часть будет иметь больший бюджет, чем предыдущие фильмы, и в нем будут представлены новые персонажи из оригинальных историй о Винни-Пухе.

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