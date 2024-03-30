78-летний популярный актер удивил фанатов моложавой внешностью

Популярный американский актер Эрни Хадсон удивил фанатов моложавой внешностью на новом фото. Соответствующая публикация и комментарии появились на его странице в Instagram, передает Day.Az.

78-летний артист поделился снимком с премьеры фильма "Охотники за привидениями", где он исполнил одну из главных ролей. На размещенном кадре знаменитость предстал в черной облегающей футболке, синих джинсах и коричневых кожаных кроссовках, на белой подошве.

Поклонники не могли поверить в настоящий возраст звезды, поскольку на данном фото он выглядит намного моложе. "Через два года тебе будет 80. Ты вампир?", "Эрни не стареет. Как он может выглядеть лучше, чем другие люди в 80?", "Где ты нашел то самое омолаживающее зелье?", "Ты вообще стареешь?", "Скала", - высказывались они.

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